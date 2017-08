Lampe: EZB reduziert ab 2018 ihre Anleiheankäufe

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird das starke Wirtschaftswachstum nach Einschätzung des Bankhaus Lampe dazu nutzen, einen weiteren Schritt in Richtung einer normaleren Geldpolitik zu machen. "Was wir hier heute sehen, wird die EZB als Begründung anführen, dass sie die Anleiheankäufe ab 2018 weiter reduziert", sagte Chefvolkswirt Alexander Krüger.

Zuvor hatte Eurostat bestätigt, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Euroraums im zweiten Quartal um 0,6 Prozent gestiegen ist. Krüger weist aber darauf hin, dass die auf zwei Dezimalstellen gerundete Quartalsrate von 0,58 in der ersten auf 0,63 in der zweiten Veröffentlichung nach oben revidiert wurde. Für das gesamte Jahr 2017 rechne er nun mit 2 Prozent Wachstum, sagte Krüger.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 16, 2017 05:34 ET (09:34 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 05 34 AM EDT 08-16-17