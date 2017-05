Die Strukturreformen des Landes dürften nicht ausreichen, um die steigende Verschuldung zu stoppen, sagte Moody's-Vertreterin Marie Diron am Freitag in einer Internet-Übertragung. Die Agentur hatte am Mittwoch die Bonitätsnote erstmals seit 1989 um eine Stufe von Aa3 auf A1 heruntergesetzt. Die Analysten verwiesen zur Begründung neben einer steigenden Verschuldung auf ein langsameres Wachstum der Wirtschaft.

Peking (Reuters)

