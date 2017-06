Monti: OMT-Einsatz hätte EZB-Ankaufexzesse verhindern können

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der ehemalige italienische Ministerpräsident Mario Monti hätte sich einen gezielten Ankauf von Staatsanleihen durch die Europäische Zentralbank (EZB) im Rahmen von Outright Monetary Transactions (OMT) gewünscht. Bei einer Konferenz der Deutschen Bundesbank im Frankfurt sagte Monti, auf diese Weise hätte sich die EZB die "Exzesse" des aktuellen Ankaufprogramms APP ersparen können. Dies aber sei am Widerstand Deutschlands gescheitert.

Die EZB hatte 2012 OMT für den Fall zugesagt, dass sie die Anleihezinsen eines Landes für zu hoch hält, weil die Finanzmärkte unterstellen, dass dieses Land gegen seinen Willen die Eurozone verlassen muss. Eine Voraussetzung für ein OMT-Programm ist, dass sich das begünstigte Land in einem makroökonomischen Anpassungsprogramm des Rettungsfonds ESM befindet, also bestimmte Auflagen erfüllt.

Folge der OMT-Ankündigung war ein dramatischer Rückgang von Staatsanleihezinsen und der Zinsdifferenzen zwischen einzelnen Ländern. Der frühere EZB-Präsident Jean-Claude Trichet wies in der gleichen Konferenz darauf hin, dass OMT seine Wirkung getan habe, ohne je aktiviert worden zu sein.

Monti findet jedoch, dass es gut gewesen wäre, das OMT "voll einsatzfähig" zu machen. "Damit hätte man die QE-Ankaufexzesse eindämmen können", sagte er unter Verweis auf das aktuelle EZB-Ankaufprogramm APP mit einem monatlichen Volumen von 60 Milliarden Euro. Mit OMT hätten die Empfänger von EZB-Liquidität laut Monti nach ihrer "Tugendhaftigkeit" ausgesucht werden können, ohne OMT habe es jedoch "eine Liquiditätsschöpfung niedrigerer Qualität" gegeben.

Den wichtigsten Unterschied zwischen OMT und APP sieht Monti also darin, dass von OMT begünstigte Länder bestimmte Auflagen erfüllen müssten. Bei diesem Konditionalitätsprinzip ist Deutschland dann aber seiner Meinung nach zu weit gegangen, indem es die Aufsicht durch eine sogenannte Troika zur Bedingung gemacht habe. "Die Drohung mit einer Troika hat OMT unmöglich gemacht", sagte Monti, dessen Land als potenzieller "OMT-Kunde" gilt.

Vor allem in Deutschland war der Widerstand gegen OMT allerdings groß. Bundesbank-Präsident Jens Weidmann stimmte im EZB-Rat dagegen. Verschiedene Personen und Gruppierungen legten Beschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht ein, die das Gericht aber letzten Endes zurückwies. Die Schuld an der Einführung dieser von ihm als prohibitiv empfundenen Bedingungen für den OMT-Einsatz gab Mario Monti Bundeskanzlerin Angela Merkel , vor allem aber ihrem Finanzminister Wolfgang Schäuble .

Schäuble hatte später gesagt, er würde einem mit Primärmarktankäufen von Staatsanleihen verbundenen OMT niemals zustimmen. Auch andere deutsche Regierungsvertreter haben sich immer wieder skeptisch zum Einsatz von OMT geäußert.

