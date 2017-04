US-Anleihen drehen nach Kommentar von Dudley in die Verlustzone

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Freitag nach einem freundlichen Start in die Verlustzone abgeglitten. Am Markt wurde vor allem auf Aussagen des New Yorker Notenbank-Chefs William Dudley verwiesen.

Dieser hatte die Bedeutung eines Pausierens beim Anheben der kurzzeitigen Zinsen in Verbindung mit Bilanzaktionen seitens der Notenbak Fed heruntergespielt. Dudley sagte zudem, dass der Abbau der aufgeblähten Fed-Bilanz Ende 2017 oder Anfang 2018 starten werde.

Zweijährige Anleihen sanken um 3/32 Punkte auf 99 29/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,28 Prozent. Fünfjährige Papiere verloren 8/32 Punkte auf 99 25/32 Punkte. Ihre Rendite stieg entsprechend auf 1,92 Prozent. Wegweisende zehnjährige Staatsanleihen büßten 10/32 Punkte auf 98 28/32 Punkte ein und rentierten mit 2,38 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gaben um 10/32 Punkte auf 99 30/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 3,00 Prozent./ck/he