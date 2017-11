US-Anleihen im Verlauf ohne große Ausschläge

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Freitag nur für kurze Zeit mit Kursgewinnen auf den US-Arbeitsmarktbericht reagiert. Nach dem Handelsauftakt gaben die Kurse ihre Gewinne schnell wieder ab und bewegten sich im Verlauf kaum noch.

Im Oktober war die Lohnentwicklung in den USA enttäuschend ausgefallen. Die durchschnittlichen Stundenlöhne waren zum Vormonat unverändert geblieben. Die Erwartungen einer Zinserhöhung der US-Notenbank Fed im Dezember werde vor dem Hintergrund des ausbleibenden Lohnzuwachses reduziert, hieß es in einer Einschätzung der Landesbank Hessen-Thüringen. Außerdem war die Zahl der Beschäftigten nicht so stark gestiegen wie erwartet.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 24/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,62 Prozent. Fünfjährige Anleihen standen unverändert bei 100 Punkten. Sie rentierten mit 2,00 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen legten um 1/32 Punkt auf 99 6/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,34 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 4/32 Punkte auf 98 19/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,82 Prozent./he