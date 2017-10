US-Anleihen kaum bewegt

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Montag kaum von der Stelle gekommen. Auch die moderaten Verluste an der Wall Street, wo die wichtigsten Aktienindizes ihrer jüngsten Rekordjagd Tribut zollten, gaben den als sicher geltenden, festverzinslichen Wertpapieren keinen Schwung.

Zweijährige Anleihen gewannen 1/32 Punkt auf 99 20/32 Punkte und rentierten mit 1,56 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 2/32 Punkte auf 99 12/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,00 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere legten um 3/32 Punkte auf 98 30/32 Punkte zu und rentierten mit 2,37 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gewannen 5/32 Punkte auf 97 8/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,89 Prozent./gl/stb