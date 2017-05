US-Anleihen: Kaum verändert nach guten Daten vom Arbeitsmarkt

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Donnerstag kaum verändert. Auch mit Blick auf den Handelsverlauf hielten sich die Bewegungen deutlich in Grenzen.

Für etwas Ernüchterung nach dem Anstieg zur Wochenmitte sorgten gute Konjunkturdaten: Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche war weniger stark gestiegen als erwartet. Vor diesem Hintergrund waren die als sicher geltenden Staatspapiere kaum gefragt.

Das am Mittwoch veröffentlichte Protokoll der US-Notenbank hatte die Anleihen am Vorabend noch beflügelt. Zwar signalisierte die Fed eine Leitzinsanhebung für die nächste Sitzung im Juni. Diese wird jedoch an den Finanzmärkten bereits erwartet. Klare Hinweise für das Vorgehen danach gab es jedoch nicht.

Die Mitglieder im geldpolitischen Ausschuss seien sich nach zuletzt enttäuschenden Daten uneins über den weiteren Inflationsausblick, kommentierte Thu Lan Nguyen, Analystin bei der Commerzbank. So hätten einige wenige Mitglieder die Befürchtung geäußert, dass die Inflationsentwicklung keine Fortschritte mehr mache.

Zweijährige Anleihen fielen um 1/32 Punkte auf 99 29/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,294 Prozent. Fünfjährige Anleihen verloren 2/32 Punkte auf 99 26/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,788 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere verharrten bei 101 3/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,252 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren aber legten um 2/32 Punkte auf 101 18/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,921 Prozent./la/he