US-Anleihen legen etwas zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag im frühen Handel leicht zugelegt. Ein überraschender Rückgang der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und ein unerwartet starker Anstieg der Produktivität der US-Firmen im dritten Quartal konnte dem amerikanischen Rentenmarkt keine nennenswerten Impulse verleihen. Auch die erste Zinserhöhung in Großbritannien seit etwa zehn Jahren hat zum Handelsauftakt kaum bewegt.

Am US-Markt warten die Anleger vielmehr auf die Nachfolgeregelung an der Spitze der US-Notenbank Fed. Es wird damit gerechnet, dass US-Präsident Donald Trump im Tagesverlauf einen Nachfolger für Fed-Chefin Janet Yellen nominieren wird. Laut Medienberichten ist der Notenbanker Jerome Powell der Favorit. Powell wurde nach einem Bericht des "Wall Street Journal" bereits vom Präsidialamt darüber informiert. Die Amtszeit der aktuellen Fed-Vorsitzenden Yellen endet im Februar 2018.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 24/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,61 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 2/32 Punkte auf 99 31/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,00 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen gewannen 4/32 Punkte auf 99 2/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,35 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren kletterten um 11/32 Punkte auf 98 5/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,84 Prozent./jkr/jsl/jha/