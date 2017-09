US-Anleihen legen leicht zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag Gewinne verzeichnet. Marktbeobachter sprachen von einem eher impulsarmen Handel kurz vor dem Wochenende. Es gibt kaum Konjunkturdaten, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Vom New Yorker Aktienmarkt gab es ebenfalls keine Impulse, dort traten die Börsenindizes auf der Stelle.

Etwas gestützt werden US-Anleihen durch die jüngste Entwicklung in der Nordkorea-Krise. Die Papiere gelten unter Investoren als sichere Anlage, die vor dem Wochenende etwas stärker gefragt ist. Nordkorea hatte zuletzt Hinweise auf einen möglichen neuen Atomtest geliefert.

Zweijährige Anleihen stagnierten bei 99 20/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,44 Prozent. Fünfjährige Anleihen kletterten um 3/32 Punkte auf 98 27/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,87 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Papiere legten um 5/32 Punkte auf 99 29/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,26 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 8/32 Punkte auf 99 4/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,79 Prozent./bek/tos