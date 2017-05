US-Anleihen: Leichte Kursanstiege

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag im Verlauf minimal zugelegt. Zu Handelsbeginn hätten neue US-Wirtschaftsdaten für etwas Belastung gesorgt, hieß es. So waren im April die Erzeugerpreise stärker als erwartet gestiegen. Auch die Kernrate ohne schwankende Lebensmittel- und Energiepreise hatte überraschend stark zugelegt. Zudem waren in der vergangenen Woche die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stärker als erwartet gefallen.

Zweijährige Anleihen stiegen um 1/32 auf 99 26/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,34 Prozent. Fünfjährige Papiere gewannen 1/32 Punkte auf 99 24 Punkte. Sie rentierten mit 1,93 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen rückten um 2/32 Punkte auf 99 25/32 Punkte vor und rentierten mit 2,40 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gewannen 2/32 Punkte auf 99 9/32 Punkte. Ihre Rendite betrug 3,04 Prozent./edh/jsl/he