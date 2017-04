US-Anleihen mit moderaten Kursaufschlägen in fast allen Laufzeiten

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Anleihemarkt hat am Donnerstag in fast allen Laufzeiten leichte Kursgewinne verbucht.

Zu den weiterhin wenig konkreten Steuerplänen der US-Regierung hatten sich Ökonomen überwiegend skeptisch geäußert. US-Konjunkturdaten wie die Aufträge für langlebige Güter gaben keine nennenswerten Impulse.

Zweijährige Anleihen rückten zuletzt um 1/32 Punkte auf 99 31/32 Punkte vor. Sie rentierten mit 1,26 Prozent. Fünfjährige Anleihen gewannen 2/32 Punkte auf 100 8/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,82 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen legten um 2/32 Punkte auf 99 19/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,29 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren hingegen gaben um 2/32 Punkte auf 100 23/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,96 Prozent./ajx/he