US-Anleihen mit Verlusten

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben zum Auftakt der neuen Woche den Rückwärtsgang eingelegt. Besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten hätten etwas belastet, hieß es aus dem Handel. Mit dem Empire-State-Index hatte sich ein Stimmungsindikator für die Wirtschaft in der Region New York stärker als erwartet aufgehellt. Er erreichte im Oktober den höchsten Stand seit September 2014.

Zweijährige Anleihen fielen am Montag um 2/32 Punkte auf 99 22/32 Punkte und rentierten mit 1,54 Prozent. Fünfjährige Anleihen verloren 8/32 Punkte auf 99 20/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,95 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen sanken um 9/32 Punkte auf 99 16/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,31 Prozent. Dreißigjährige Papiere gaben um 10/32 Punkte auf 98 18/32 Punkte nach. Ihre Rendite betrug 2,82 Prozent./edh/jkr/he