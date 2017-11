US-Anleihen nach US-Arbeitsmarktdaten kaum verändert

Heute im Fokus

DAX kann Marke von 13.500 Zählern nicht halten -- Dow fester erwartet -- GEA meldet erneut Gewinnwarnung -- Apple-Aktie steigt vorbörslich nach guten Quartalszahlen -- Starbucks, Evonik im Fokus

Aufholeffekt am US-Arbeitsmarkt schwächer als erwartet. Starkes operatives Ergebnis - Dic Asset-Aktie zieht an SDAX-Spitze. EVONIK will Clariant nicht kaufen. Air Berlin: Können Bundeskredit zurückzahlen. Ist die Glückssträhne der BYD-Aktie an der Börse jetzt vorbei? Höhere Preise lassen Gewinn von Ölkonzern Repsol steigen.