US-Anleihen profitieren von politischen Unsicherheiten

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Dienstag durch die Bank zugelegt. Als Kurstreiber für die als sicher geltenden, festverzinslichen Wertpapiere sahen Händler die vielfältigen politischen Unsicherheitsfaktoren wie etwa den Atom-Streit mit Nordkorea und die überraschend für Juni angekündigten Neuwahlen in Großbritannien.

Zweijährige Anleihen stiegen um 2/32 Punkte auf 100 5/32 Punkte und rentierten mit 1,17 Prozent. Fünfjährige Papiere gewannen 10/32 Punkte auf 100 25/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,71 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen stiegen um 21/32 Punkte auf 100 21/32 Punkte und rentierten mit 2,17 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren legten um 1 15/32 Punkte auf 103 8/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,84 Prozent./gl/he