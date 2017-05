US-Anleihen: Schwächer zu Handelsbeginn

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag nachgegeben. In allen Laufzeitbereichen stiegen die Renditen. Marktbewegende Konjunkturdaten wurden nicht veröffentlicht. Die von den Finanzmärkten erwartete Zinserhöhung durch die US-Notenbank im Juni rücke wieder stärker in den Blick der Märkte, sagten Händler.

Zweijährige Anleihen sanken um 1/32 auf 99 25/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,35 Prozent. Fünfjährige Anleihen fielen um 3/32 Punkte auf 99 23/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,93 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere verloren 4/32 Punkte auf 98 22/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,40 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren büßten 9/32 Punkte auf 99 9/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,04 Prozent./edh/jsl/he