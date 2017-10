US-Anleihen überwiegend im Plus

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Mittwoch im Verlauf überwiegend moderate Gewinne verbucht. Das am Abend veröffentlichte Protokoll der US-Notenbank (Fed Minutes) zur September-Sitzung hatte nur geringen Einfluss auf die Notierungen.

Innerhalb der US-Notenbank Fed besteht nach wie vor Unsicherheit über die weitere Preisentwicklung in den USA. Viele Mitglieder der Notenbank hätten ihre Besorgnis zum Ausdruck gebracht, dass die vergleichsweise niedrige Inflation über einen längeren Zeitraum andauern könnte, hieß es in den sogenannten Fed Minutes. Trotzdem gehen viele Fed-Mitglieder davon aus, dass eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr gerechtfertigt ist. Allerdings machten mehrere Währungshüter deutlich, dass ihre Entscheidung für noch eine Zinserhöhung von der weiteren Konjunkturentwicklung abhängig sei.

Zweijährige Anleihen stagnierten bei 99 23/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,51 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 2/32 Punkte auf 99 21/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,95 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen gewannen 6/32 Punkte auf 99 7/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,34 Prozent. Dreißigjährige Papiere legten um 13/32 Punkte auf 97 17/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,87 Prozent./edh/he