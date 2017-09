US-Anleihen verlieren deutlich

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Mittwoch erheblich unter Druck geraten. Händler nannten als Grund eine Mischung aus steuer- und geldpolitischen Erwartungen an US-Präsident Donald Trump und die US-Notenbank Fed. Der New Yorker Aktienmarkt verzeichnete zudem in allen wichtigen Indizes Gewinne.

Medienberichten zufolge will die US-Regierung noch an diesem Mittwochabend mitteleuropäischer Zeit ihre lang erwarteten Steuerpläne präsentieren. Zum anderen wurden Äußerungen von Janet Yellen , der Vorsitzenden der Fed, in Richtung Zinsanhebung interpretiert. Diese hatte am Dienstagabend vor Risiken gewarnt, falls die Zinswende zu langsam durchgeführt werde.

Konjunkturdaten übten zusätzlichen Druck auf die als sicher geltenden US-Anleihen aus. Die US-Aufträge für langlebige Güter waren im August spürbar gestiegen. Zahlen vom Immobilienmarkt hatten hingegen enttäuscht.

Zweijährige Anleihen fielen zuletzt um 2/32 Punkte auf 99 25/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,48 Prozent. Fünfjährige Anleihen sanken um 7/32 Punkte auf 98 21/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,91 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere gaben um 20/32 Punkte auf 99 15/32 Punkte nach und rentierten mit 2,31 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren fielen um 1 25/32 Punkte auf 97 23/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,86 Prozent./ajx/he