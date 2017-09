US-Anleihen weiten Verluste im Handelsverlauf aus

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Anleihen haben am Freitag im Handelsverlauf ihre Verluste noch etwas stärker ausgeweitet. Die Renditen stiegen wieder. Am Markt war unter anderem die Rede von einer Gegenbewegung. Am Donnerstag war die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen mit 2,04 Prozent auf den tiefsten Stand in diesem Jahr gefallen. Treiber der Entwicklung waren schwache US-Konjunkturdaten und geldpolitische Aussagen der Europäischen Zentralbank gewesen.

Zweijährige Anleihen stagnierten auf 99 31/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,27 Prozent. Fünfjährige Anleihen sanken um 2/32 Punkte auf 99 29/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,64 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Staatsanleihen verloren 5/32 Punkte auf 101 23/32 Punkte und rentierten mit 2,06 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren fielen um 13/32 Punkte auf 101 15/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,68 Prozent./ck/jha/