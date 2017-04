US-Anleihen weiter im Aufwind

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben auch am Dienstag solide Gewinne verbucht. Händler nannten die Kursverluste an den US-Aktienmärkten als Grund für die Suche nach den als sicher geltenden Rentenpapieren.

Zweijährige Anleihen stiegen um 2/32 Punkte auf 100 1/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,23 Prozent. Fünfjährige Papiere legten um 10/32 Punkte auf 100 6/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 1,83 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen gewannen 18/32 Punkte auf 99 18/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,30 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren kletterten um 1 5/32 Punkte auf 101 11/32 Punkte nach oben. Sie rentierten mit 2,93 Prozent./edh/he