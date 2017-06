US-Anleihen wenig bewegt trotz Briten-Wahl und Nasdaq-Kursrutsch

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag minimale Verluste verzeichnet. Weder das Wahl-Debakel der regierenden Konservativen in Großbritannien noch der Kursrutsch an der US-Technologiebörse Nasdaq konnte die Anleger in die als sichere Anlage geltenden, festverzinslichen Wertpapiere locken.

Zweijährige Anleihen fielen um 1/32 Punkte auf 99 26/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,34 Prozent. Fünfjährige Anleihen sanken um 3/32 Punkte auf 99 29/32 Punkte und rentierten mit 1,77 Prozent. Zehnjährige Anleihen verloren 4/32 Punkte auf 101 16/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,20 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren sanken um 5/32 Punkte auf 102 26/32 Punkte und rentierten mit 2,86 Prozent./gl/he