DAX tritt weiterhin auf der Stelle

Allerdings konnte der charttechnische Widerstand bei 11.646/11.696 Punkten immer noch nicht bezwungen werden. Vor dieser Barriere scheinen die Anleger hierzulande mächtigen Respekt zu haben. Auch heute könnten die Marktteilnehmer vergebens auf einen Ausbruch nach oben warten. Vorbörslich dürfte es zu Beginn der neuen Handelswoche zuerst abwärts gehen.

Ausblick

Kursrelevante Konjunkturdaten stehen heute nicht auf der Agenda. Dagegen werden einige US-Konzerne wie beispielsweise McDonalds, Halliburton und Yahoo ihre Quartalsberichte vorlegen.

Zur Stunde sehen wir den DAX bei 11.578 Punkten, rund 0,4% unter dem Schlusskurs der Vorwoche. Aufwärts geht es dagegen beim Euro und Gold. Die europäische Gemeinschaftswährung bewegt sich im Augenblick in Richtung der Marke bei 1,08 USD. Das gelbe Edelmetall legt momentan um 0,6% auf 1.216 USD je Feinunze zu.

