IG auf der World of Trading 2017

Ort: Forum der Messe Frankfurt, Ludwig-Erhard-Anlage 1, D-60327 Frankfurt am Main

Öffnungszeiten: 17. November 2017: 09:30 - 18 Uhr, 18. November 2017: 9:30 - 17 Uhr

Auszug aus dem Vortragsprogramm

Freitag, 17. November 2017

11 Uhr (IG-Stand): Taktischer Einsatz von ETFs, Verena Heming (BlackRock)

Börsengehandelte Indexfonds haben sich als eines der populärsten Anlageprodukte etabliert. Erfahren Sie in diesem Vortrag, welche Aspekte bei der ETF-Auswahl berücksichtigt werden sollten und welche Anlageideen mit Exchange Traded Funds umsetzbar sind.

13 Uhr: (IG Stand): Bitcoin & Co. - Eine Einführung in Kryptowährungen, Timo Emden (Analyst, DailyFX)

Der Hype um Cyberdevisen kennt keine Grenzen. Eine Einführung in Bitcoin & Co. erwartet Sie in diesem Vortrag. Erhalten Sie einen fundierten Überblick über das ABC, Chancen und Risiken von digitalen Währungen.

14:15 Uhr (IG Stand): Einsteigen wo Andere ausgestoppt werden - Das erfolgreiche Trading von Fehlausbrüchen im DAX, Heiko Behrendt (Trader & Charttechniker, godmode-trader.de)

Heiko Behrendt geht in seinem Vortrag auf die größten Tücken im Trading ein. Wo andere die Flinte ins Korn werfen, sieht er neue Chancen.

Informieren Sie sich hier über das komplette Vortragsprogramm.

