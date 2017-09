Bewerten Sie Ihren CFD-Broker. Ihre Meinung ist wichtig!

CFD-Anleger zeichnen sich durch ein besonders hohes Wissen im Bereich Geldanlage aus. Zu diesem Ergebnis kommt die Steinbeis-Hochschule in München, die zusammen mit dem CFD-Verband jedes Jahr Anleger und Investoren befragt.

Ziel der Studie ist es, CFD-Anbietern, Online-Brokern und Finanzportalen zu helfen, ihr Produktangebot noch besser auf die Bedürfnisse und Anforderungen von CFD-Tradern auszurichten - so können die Anbieter noch besser auf die Wünsche der Anleger eingehen, ihre Produkte anpassen und ihren Service verbessern. Helfen Sie jetzt mit!

Die Hochschule

Das Center for Financial Studies ist ein unabhängiges und nicht gewinnorientiertes Forschungsinstitut. Träger ist die gemeinnützige Gesellschaft für Kapitalmarktforschung e.V. (GfK). Das CFS finaziert sich durch Spenden und durch Beiträge der Mitglieder der GfK sowie durch nationale und internationale Forschungsfördermittel.

Der CFD-Verband

Der Verband ist die Interessensvertretung der CFD-Anbieter in Deutschland. Der CFD-Verband hat sich zur Aufgabe gemacht, die in Deutschland immer populärer werdende Anlageklasse Contracts for Difference (CFD) zu fördern. Der Verband tritt als Kompetenzzentrum auf und erstellt mit den Mitgliedern Leitlinien und spricht Empfehlungen aus. Als Interessenvertretung der CFD-Anbieter übernimmt der Verband dabei wichtige Funktionen und dient u.a. als Schnittstelle zu Institutionen, Presse- und Medienvertretern, Wissenschaftlichen Organisationen, beratende Berufen und zu Aufsichtsbehörden.

