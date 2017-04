GBP-USD: Zu schneller Kursaufstieg

Das Ziel der Reise könnte nun zuerst die psychologische Marke bei 1,3000 USD und anschließend die obere Trendkanallinie bei 1,3040 USD sein. Allerdings ging es zuletzt sehr schnell aufwärts, aus charttechnischer Sicht vielleicht sogar zu schnell.

Ausgehend von Mitte März dieses Jahres weist der Kursverlauf des GBP-USD einen parabellförmigen Anstieg auf. Dies gilt unter technisch orientierten Anlegern als Warnsignal. Bei einem Schlusskurs unterhalb des derzeitigen sehr steilen Aufwärtstrends bei 1,2888 USD könnte es zu einem Test der erwähnten Trendlinie bei 1,2850 USD kommen. Weitere Unterstützungen sind auf dieser Zeitebene bei 1,2766 USD (horizontale Trendgerade), bei 1,2720 USD (weitere steile Trendlinie) sowie bei 1,2683 USD (exponentielle 200-Tage-Durchschnittslinie) zu finden.

Aber auch die Oszillatoren Relative Stärke-Index (RSI) und Stochastic signalisieren eine Überhitzung. Sollten die überkauften Bereiche nach unten verlassen werden, könnte dies der Startschuss für eine Korrektur sein. Allerdings kann eine Übertreibung durchaus noch Tage andauern.

Carsten Brzeski, Chefvolkswirt der ING-DiBa, äußert sich kurz und prägnant zu aktuellen volkswirtschaftlichen Entwicklungen und Ereignissen. Die konjunkturellen Entwicklungen in Deutschland und Europa, Entscheidungen der Zentralbanken sowie Trends an den internationalen Finanzmärkten bilden dabei die Schwerpunkte seiner Kommentare.



