Platin: Kreuzunterstützung in Sichtweite

Im vergangenen Jahr war eine zunächst vielversprechende Gegenbewegung zu beobachten. Diese endete jedoch an dem ehemaligen Aufwärtstrend. Anschließend bereiteten die psychologische Marke bei 1.000 USD und die Trendgerade bei 1.004/1.012 USD erhebliche Probleme. Daran war das Edelmetall zuletzt im März 2017 gescheitert.

Infolgedessen musste die horizontale Trendlinie bei 958/957 USD der Angebotsseite überlassen werden. Seit Anfang dieses Monats liegt der Platinpreis unter der Trendgeraden bei 930/928 USD. Bei einem Monatsschlusskurs darunter würde die Kreuzunterstützung bei 892/886 USD ins Visier der technisch orientierten Investoren geraten. Diese besteht aus einer weiteren waagerechten Trendlinie sowie der langfristigen Aufwärtstrendlinie, die ihren Ursprung im August 1999 hat. Die nächste charttechnische Verteidigungslinie ist dann im Big Picture bei 792 USD in Form des seit Juli 1999 intakten Aufwärtstrends auszumachen.

Sollte es zu einer neuerlichen Gegenoffensive kommen, müssten einige Widerstände aus dem Weg geräumt werden. Zu nennen sind hierbei die bereits erwähnten Trendlinien im Preisbereich zwischen 928/1.012 USD. Des Weiteren könnte die wieder fallende einfache 10-Monats-Durchschnittslinie bei momentan 974 USD die technische Erholung beenden.

Christian Henke, Senior Marktanalyst IG

Herr Henke ist seit 2001 im Finanzsektor tätig und hat sich bereits seit dem Studium der Betriebswirtschaft für das Thema Technische Analyse interessiert. Nach seinem Abschluss zum Certified Financial Technician (CFTe) arbeitete Herr Henke als Aktienanalyst bei einer renommierten Bank in Düsseldorf. Neben der klassischen Chartanalyse gehören die Point & Figure Methode, gleitende Durchschnitte sowie Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



