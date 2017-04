DAX legt kurze Rast ein

Im Augenblick scheinen sich die Anleger hierzulande nicht gerne von ihren Dividendenpapieren trennen zu wollen. In Anbetracht der weiterhin andauernden Niedrigzinsphase keine allzu große Überraschung.

Ausblick

Heute stehen in Großbritannien und den Vereinigten Staaten das Bruttoinlandsprodukt für das erste Quartal sowie die Verbraucherpreise in der Eurozone für April im Terminkalender. Des Weiteren werden jenseits des Atlantiks die Schwergewichte Exxon Mobil und General Motors die Zahlen für das erste Quartal vorlegen. Hierzulande gewähren einige Nebenwerte Einblick in die Bilanzausweise.

Charttechnik

Großartig Abgabedruck kommt derzeit nicht auf. Der DAX kann die neue Unterstützung bei 12.375/12.390 Punkten (ehemalige Verlaufshochs) verteidigen. Oberhalb des Rekordstandes bei 12.486 Zählern könnte die Reise in höhere Kursgefilde fortgesetzt werden. Der Bereich bei 12.670 Punkten wäre das charttechnische Ziel. Hierbei wurde die Höhe der gen Norden verlassenen Schiebezone berücksichtigt.

Beim britischen Pfund zum US-Dollar leistet die waagerechte Trendlinie bei 1,2850 USD Widerstand. Zwar notiert das Währungspaar darüber, ein signifikanter Bruch nach oben liegt noch nicht vor. Gelingt der charttechnische Ausbruch, bestünde weiteres Potenzial bis zur oberen Aufwärtstrendkanallinie bei momentan 1,3030 USD. Zuvor liegt im Tageschart die psychologische Marke bei 1,3000 USD. Für den Fall eines Rücksetzers dient die exponentielle 200-Tage-Durchschnittslinie bei 1,2681 USD als Rückzugsgebiet.

Vorbörslich zeigt sich der DAX mit 12.439 Punkten kaum verändert. Der Euro notiert momentan unterhalb der Marke bei 1,09 USD. Gold bewegt sich zur Stunde kaum von der Stelle.

Der Inhalt dieses Artikels stellt keine Finanzanalyse dar. Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegen. Diese Werbemitteilung wird Ihnen von IG Markets Limited (IG) zur Verfügung gestellt. Hierbei handelt es sich um die unverbindliche Meinung und Markteinschätzung, welche eine individuelle Anlageberatung nicht ersetzen kann. Die Inhalte werden von IG nach erforderlicher Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit erstellt. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information und stellen weder ein Angebot zum Verkauf, Kauf oder sonstigem Handel von Contracts for Difference (CFDs) der genannten Investmenttitel dar. Der Inhalt dieser Werbemitteilung stellt keine Anlageberatung bzw. -empfehlung dar. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Bevor Sie aufgrund von Informationen dieser Publikation handeln, sollten Sie weiteren Rat bei einem Finanzberater oder Finanzfachmann einholen. IG besitzt gem. WpHG §34 weder Long noch Short Positionen in den erwähnten Titeln oder dergleichen Finanzinstrumente auf die besprochenen Titel. Mitwirkende Personen können im Besitz der besprochenen Finanzinstrumente sein. Dadurch entsteht grundsätzlich die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes. Die Informationen und Daten in den besprochenen Finanzinstrumenten stammen aus zuverlässigen Quellen, jedoch übernimmt IG keine Gewähr bezüglich der Korrektheit und Vollständigkeit der wiedergegebenen Informationen und Daten.

Risikohinweis: Wertpapiere unterliegen Kursschwankungen. CFDs sind Finanzprodukte mit Hebelwirkung. Der Handel mit CFDs birgt ein hohes Risiko und kann nicht für jeden Anleger angemessen sein. Der Handel mit CFDs kann nicht nur zum Totalverlust Ihres eingesetzten Kapitals führen, sondern auch darüber hinausgehende Verluste nach sich ziehen. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle damit verbundenen Risiken vollständig verstanden haben und lassen Sie sich ggfs. von unabhängiger Seite beraten.

