Aussicht auf steigende US-Zinsen setzt Eurokurs weiter unter Druck

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aussicht auf bald steigende US-Leitzinsen haben den Eurokurs am Donnerstag weiter unter Druck gebracht. Im US-Handel kostete die europäische Gemeinschaftswährung zuletzt 1,0502 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,0514 (Mittwoch: 1,0533) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9511 (0,9494) Euro.

An den vergangenen Tagen hatte eine Reihe von Vertretern der US-Notenbank deutliche Signale für eine baldige Leitzinsanhebung gegeben. Mittlerweile gilt sie auf der kommenden Sitzung am 15. März schon fast als sicher. Experten gehen auch nicht davon aus, dass die Notenbankvorsitzende Janet Yellen bei ihrer Rede an diesem Freitag andere Signale geben wird. Der Dollar legte daher zu allen wichtigen Währungen zu. Hinzu kamen positive Signale vom US-Arbeitsmarkt . Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe waren in der vergangenen Woche überraschend gefallen./ajx/he