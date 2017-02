Devisen: Aussicht auf weiteren Billiggeldentzug schiebt Dollar an - Euro fällt

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aussicht auf weitere Leitzinserhöhungen in den USA hat den Eurokurs am Dienstag belastet. Die Gemeinschaftswährung fiel unter die Marke von 1,06 US-Dollar und kostete zuletzt 1,05703 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0623 (Montag: 1,0629) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9414 (0,9408) Euro gekostet.

Die US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen hatte erneut weitere Leitzinsanhebungen in Aussicht gestellt. Falls die Wirtschaft wie erwartet auf Kurs bleibe, seien weitere Leitzinserhöhungen "wahrscheinlich angemessen", sagte sie vor dem Bankenausschuss des US-Senats. Der US-Dollar legte zu allen wichtigen Währungen zu, auch wenn die Aussagen nicht wirklich neu waren.

Yellen machte keine konkreten Aussagen zur Wirtschaftspolitik von US-Präsident Donald Trump . Es sei noch zu früh, um sich ein Bild von den wirtschaftspolitischen Neuerungen zu machen, sagte sie. Die Haushaltspolitik der Regierung könnte jedoch den wirtschaftlichen Ausblick ändern./mis/jsl/he