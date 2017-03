Devisen: Eurokurs gibt nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Montag nach den deutlichen Gewinnen vom Freitag etwas gefallen. Die Gemeinschaftswährung rutschte wieder unter die Marke von 1,06 US-Dollar und wurde am Morgen bei 1,0594 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,0565 (Donnerstag: 1,0514) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9465 (0,9511) Euro.

Nach jüngsten Aussagen der US-Notenbankchefin Janet Yellen vom Freitagabend wird an den Finanzmärkten fest mit einer schnellen Zinserhöhung der Fed im März gerechnet. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern wird es damit für die EZB immer schwerer, ihre aktuell noch immer sehr expansive Geldpolitik weiter zu rechtfertigen. Der Blick der Anleger richtet sich bereits auf die Zinsentscheidung der EZB am Donnerstag, bei der aber keine Änderung der Geldpolitik erwartet wird./jkr/fbr