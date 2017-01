Devisen-Trader-Kolumne: USD-CAD: Plötzlicher Trendwechsel | Nachricht | finanzen.net

Die anschließende Abwärtsbewegung nahm Fahrt auf, wenngleich der USD-CAD auf Tagesbasis überverkauft war.

Infolgedessen fielen die waagerechten Trendlinien bei 1,3430 CAD sowie bei 1,3250 CAD der Angebotsseite in die Hände. Auch der exponentielle 200-Tage-Durchschnitt bei momentan 1,3229 CAD konnte die Talfahrt nicht aufhalten. Trauriger Tiefpunkt war erst kürzlich der Bruch der unteren Aufwärtstrendkanallinie bei aktuell 1,3192 CAD gen Süden.

Der Commodity Channel Index, der wenige Tage vor dem Weihnachtsfest auf eine Konsolidierung hindeutete, signalisiert nun eine überverkaufte Situation. Gelingt auf Schlusskursbasis der Sprung über die Marke bei -100, könnte dies der Startschuss für eine Gegenbewegung sein. Die genannten ehemaligen Unterstützungen fungieren nun als Widerstände und könnten angesteuert werden. Erst oberhalb dieser Chartmarke wäre die Welt für den technisch orientierten Anleger wieder in Ordnung.

Allerdings könnte eine Rückkehr in den Aufwärtstrend ein recht schwieriges Unterfangen werden. Einige alt bekannte Trendfolgeindikatoren haben sich auf die Seite der Bären geschlagen und weisen Verkaufssignale auf. Dreht der US-Dollar nach unten, wäre die horizontale Trendgerade bei 1,3000 CAD das charttechnische Kursziel.

Diese Inhalte dieses stellen keine Finanzanalyse dar. Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegen. Diese Werbemitteilung wird Ihnen von IG Markets Limited (IG) zur Verfügung gestellt. Hierbei handelt es sich um die unverbindliche Meinung und Markteinschätzung, welche eine individuelle Anlageberatung nicht ersetzen kann. Die Inhalte werden von IG nach erforderlicher Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit erstellt. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information und stellen weder ein Angebot zum Verkauf, Kauf oder sonstigem Handel von Contracts for Difference (CFDs) der genannten Investmenttitel dar. Der Inhalt dieser Werbemitteilung stellt keine Anlageberatung bzw. -empfehlung dar. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Bevor Sie aufgrund von Informationen dieser Publikation handeln, sollten Sie weiteren Rat bei einem Finanzberater oder Finanzfachmann einholen. IG besitzt gem. WpHG §34 weder Long noch Short Positionen in den erwähnten Titeln oder dergleichen Finanzinstrumente auf die besprochenen Titel. Mitwirkende Personen können im Besitz der besprochenen Finanzinstrumente sein. Dadurch entsteht grundsätzlich die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes. Die Informationen und Daten in den besprochenen Finanzinstrumenten stammen aus zuverlässigen Quellen, jedoch übernimmt IG keine Gewähr bezüglich der Korrektheit und Vollständigkeit der wiedergegebenen Informationen und Daten.

Risikohinweis: Wertpapiere unterliegen Kursschwankungen. CFDs sind Finanzprodukte mit Hebelwirkung. Der Handel mit CFDs birgt ein hohes Risiko und kann nicht für jeden Anleger angemessen sein. Der Handel mit CFDs kann nicht nur zum Totalverlust Ihres eingesetzten Kapitals führen, sondern auch darüber hinausgehende Verluste nach sich ziehen. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle damit verbundenen Risiken vollständig verstanden haben und lassen Sie sich ggfs. von unabhängiger Seite beraten.

Dr. Detlef Rettinger ist Chef-Redakteur von Deutschlands einzigem reinen Devisen-Börsenbrief mit Musterdepot, dem Devisen-Trader. Der promovierte Volkswirt besitzt langjährige Erfahrung in der Analyse des Devisenmarktes und im Handel mit Derivaten. Weitere Infos: www.devisen-trader.de. Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: Tom Wang / Shutterstock.com, IG Handelsplattform