Devisen: US-Dollar weiter im Aufwind - Eurokurs fällt unter 1,06 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Die jüngste Stärke des US-Dollar hat sich am Montag fortgesetzt. Der Kurs des Euro geriet im Gegenzug weiter unter Druck und fiel unter die Marke von 1,06 Dollar. Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,0599 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0629 (Freitag: 1,0629) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9408 (0,9408) Euro gekostet.

Nach starken Kursgewinnen des Dollar im Zuge des Sieges von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl hatte die Währung im Januar zu einer Gegenbewegung angesetzt und nachgegeben. Seit Anfang Februar präsentiert sich sich nun aber wieder zunehmend fester.

Händler sprachen zum Wochenstart von einer breit angelegten Dollar-Stärke. Für Erleichterung sorgten ein gut verlaufenes Treffen von Donald Trump mit Japans Premier Shinzo Abe. Zudem habe der US-Präsident versöhnlichere Töne mit Blick auf China angeschlagen. Bereits in der vergangenen Woche hatte die Ankündigung von steuerpolitischen Entscheidungen den Dollar gestützt. Die Furcht vor protektionistischen Maßnahmen war in den Hintergrund gerückt.

Das Interesse der Anleger richtet sich nun auf die Anhörung der US-Notenbankvorsitzenden Janet Yellen vor US-Parlamentariern, die am Dienstag beginnt./mis/jsl/he