Dollar-Schwäche: Eurokurs erholt sich leicht | Nachricht | finanzen.net

Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Nachmittag bei 1,0583 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0573 (Mittwoch: 1,0513) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9458 (0,9512) Euro.

Seit dem Mittwochnachmittag kann der Euro tendenziell zulegen. Während am Vortag noch Meldungen aus dem Präsidentschaftswahlkampf in Frankreich für Auftrieb gesorgt hatten, sprachen Marktbeobachter zuletzt von einer allgemeinen Dollar-Schwäche, die im Gegenzug für Auftrieb bei der Gemeinschaftswährung sorgte. Am Devisenmarkt stehen die Wahlen in Frankreich derzeit stark im Fokus. Zuletzt hatten sich die Wahlchancen für den pro-europäischen Kandidaten Emmanuel Macron verbessert.

Klare Impulse durch Konjunkturdaten gab es hingegen nicht. So hatte das französische Geschäftsklima am Morgen wie erwartet stagniert und den Euro kaum bewegt. Zudem waren auch Zahlen zum deutschen Wirtschaftswachstum und zum Konsumklima im Rahmen der Erwartungen ausgefallen.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,84628 (0,84450) britische Pfund, 119,30 (118,79) japanische Yen und 1,0663 (1,0642) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde in London am Nachmittag mit 1247,90 (1236,65) Dollar gefixt. Ein Kilogramm Gold kostete 37 992,00 (37 884,00) Euro./jkr/jsl/stb

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Winiki / Shutterstock.com, kanvag / Shutterstock.com, PHILIPPE HUGUEN/AFP/Getty Images, OlgaNik / Shutterstock.com