Euro bleibt in fester Verfassung über 1,08 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag im US-Handel auf dem im europäischen Geschäft erklommenen, deutlich höheren Niveau gehalten. Nachlassende Sorgen der Anleger vor politischen Turbulenzen in der Eurozone sorgten für Auftrieb. Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,0803 US-Dollar. Letztmals wurde der Euro Anfang Februar über der Marke von 1,08 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0802 (Montag: 1,0752) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9258 (0,9301) Euro gekostet.

Am Devisenmarkt reagierten Anleger erleichtert, dass die Kandidatin der rechtspopulistischen Front National, Marine Le Pen, die erste große Fernsehdebatte im Präsidentschaftswahlkampf nicht für sich entscheiden konnte. Ihr proeuropäischer Kontrahent Emmanuel Macron hat laut einer Umfrage besser abgeschnitten. "Die Angst vor einem überraschenden Sieg Le Pens, die einmal mehr den Austritt aus dem Euro und ein Referendum über den EU-Verbleib forderte, schwindet", sagte Expertin Esther Reichelt von der Commerzbank./edh/jkr/das