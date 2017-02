Eurokurs im weiteren US-Handelslauf nur wenig bewegt

Heute im Fokus

DAX geht im Plus ins Wochenende -- Dow im Plus -- SolarWorld streicht mehr als jede zehnte Stelle -- RIB Software übertrifft Gewinnziel -- Trump kündigt Erklärung zur Steuerpolitik an -- OPEC im Fokus

Piëch lehnt Erscheinen vor U-Ausschuss zum VW-Skandal ab. Kabinenpersonal von British Airways droht mit weiteren Streiks. Sears-Aktie springt wegen radikalem Sanierungsplan um 50 Prozent hoch. Analyst: Jetzt ist der beste Zeitpunkt, um Tesla-Aktien zu kaufen. EVOTEC-Aktie dank neuen Investor Novo A/S beflügelt. Reckitt Benckiser will Mead Johnson für 16,6 Milliarden. ArcelorMittal kehrt wieder in die Gewinnzone zurück. Chinas Ex- und Importe legen im Januar stärker als erwartet zu.