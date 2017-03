Eurokurs profitiert von Konjunkturzuversicht der EZB

NEW YORK (dpa-AFX) - Optimistischere Konjunkturerwartungen der Europäischen Zentralbank (EZB) haben dem zuletzt schwächelnden Eurokurs am Donnerstag auf die Sprünge geholfen. Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0589 US-Dollar und damit noch etwas mehr als im europäischen Nachmittagsgeschäft. Zuvor hatte die EZB den Referenzkurs auf 1,0551 (Mittwoch: 1,0556) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete 0,9478 (0,9473) Euro.

Die EZB blieb auf ihrer Sitzung zwar wie erwartet bei ihrer extrem lockeren Geldpolitik . Allerdings sind die Währungshüter nun mit Blick auf die Wirtschaftsaussichten zuversichtlicher als bisher: Sie hob ihre Wachstumserwartungen für dieses und kommendes Jahr ebenso an wie die Inflationsprognosen./gl/he