Eurokurs steht etwas unter Druck

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat am Mittwoch im New Yorker Handel etwas unter Druck gestanden. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung mit 1,0544 US-Dollar weniger als im europäischen Nachmittagsgeschäft. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0556 (Dienstag: 1,0576) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9473 (0,9455) Euro.

Überraschend gute Februar-Daten des Dienstleisters ADP zum privaten US-Arbeitsmarkt , die als Richtschnur für den offiziellen Arbeitsmarktbericht der amerikanischen Regierung gelten, konnten dem Euro letztlich allerdings wenig anhaben. Als ausgemachte Sache gilt, dass die US-Notenbank Fed kommende Woche den Leitzins anhebt: An den Finanzmärkten wird die Wahrscheinlichkeit mittlerweile mit 100 Prozent angesetzt./gl/he