Eurokurs zollt Erholung vor dem Wochenende weiter Tribut

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat am Dienstag moderat nachgegeben und damit seiner Zwischenerholung vor dem Wochenende weiter Tribut gezollt. Von der Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag erwarten Devisenexperten keine Änderung der ultralockeren Geldpolitik . Dagegen gilt eine Zinserhöhung der US-Notenbank Fed Mitte März als so gut wie sicher.

Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,0568 US-Dollar - das war minimal weniger als im europäischen Nachmittagsgeschäft. Den Referenzkurs hatte die EZB zuvor auf 1,0576 (Montag: 1,0592) US-Dollar festgesetzt, der Dollar kostete damit 0,9455 (0,9441) Euro./gl/he