Greenback zu stark: Trumps Vorhaben, den Dollar zu schwächen, birgt ein großes Risiko | Nachricht | finanzen.net

"America first", diesen Slogan predigt der neue US-Präsident Donald Trump nicht erst seit seinem Amtsantritt immer und immer wieder. Um das eigene Land zu stärken und "America great again" zu machen, plant der erste Geschäftsmann im Weißen Haus ein massives Konjunktur-, Infrastruktur- und Arbeitsbeschaffungsprogramm auf der einen und eine restriktive Migrations- und Zollpolitik auf der anderen Seite. Doch dass die Weltwährung, der Dollar , im internationalen Vergleich so stark ist wie selten zuvor, ist kein erwünschter Effekt. US-Wirtschaftsstärke ja, US-Währungsstärke nein - so die Idealvorstellung von Donald Trump. Um dieses Ziel zu erreichen, schreckt er weder vor markigen Worten noch vor direkten Angriffen auf die Währungspolitik anderer Länder zurück. Doch damit wandelt Trump auf dünnem Eis, denn die Folgen einer bewusst herbeigeführten Dollarschwäche könnten massiver sein, als gedacht.

"Ein starker Dollar bringt uns um"

Dass die Stärke des Greenback dem neuen US-Präsidenten ein Dorn im Auge ist, hat er in den vergangenen Wochen mehrfach betont. "Sie bringt uns um", erklärte der Politiker in einem Interview mit dem "Wall Street Journal". Klar ist: Ein starker Dollar ist für Trumps Bestreben hinderlich, die defizitäre US-Leistungsbilanz in Angriff zu nehmen und die Exportwirtschaft zu stärken. Denn die in Dollar gehandelten Exporte auf den Weltmarkt verteuern sich, die USA ist dann im Vergleich zu anderen Ländern mit deutlich weniger starker Währung weniger wettbewerbsfähig.

Vorwurf der bewussten Manipulation - auch an Deutschland

Speziell im Visier hat Trump dabei insbesondere die Chinesen. Der Yuan hat sich im Vergleich zum Dollar in den vergangenen Jahren deutlich schlechter entwickelt - laut neuem US-Präsident eine von den Chinesen bewusst herbeigeführte Entwicklung. "Wir können mit ihnen im Moment nicht konkurrieren, unsere Währung ist zu stark", erklärte Trump das Dilemma. Doch auch die Japaner sollen in den Augen der Trump-Administration alles dafür tun, ihre Währung künstlich klein zu halten. "Schauen Sie sich an, was Japan im Laufe der Jahre getan hat", wetterte er bei einem Treffen mit hochrangigen Führungskräften aus dem Pharmabereich. Während die Japaner bewusst für eine Abwertung des Yen sorgten, "sind wir die Dummen".

Neben China und Japan hat die neue Regierung der USA noch einen anderen vermeintlichen Manipulator ausgemacht: Deutschland. Der Direktor des neu geschaffenen Handelsrates, Peter Navarro, beschuldigte Berlin, den schwachen Euro für eigene Zwecke auszunutzen. Die schwache europäische Gemeinschaftswährung sei eine "implizite Deutsche Mark". Deutschland nutze die Schwäche der Währung, um die USA und die EU auszunutzen, so der konkrete Vorwurf. Die niedrige Bewertung verschaffe Deutschland einen Vorteil gegenüber seinen Handelspartnern, dies sei zudem eine der Haupthürden, um zu neuen Handelsverträgen zwischen der EU und den USA zu kommen, erklärte Navarro weiter.

Euroschwäche vs. Dollarstärke

Kritiker bemängeln allerdings, dass nicht allein die Schwäche der Europäischen Gemeinschaftswährung das Problem sei, sondern vielmehr die Überbewertung des Greenback. Und an dieser ist Donald Trump nicht gänzlich unschuldig. Schließlich war der Dollaranstieg der vergangenen Wochen insbesondere von der Hoffnung getrieben, dass die neue Regierung ihre Wahlkampfversprechen wahrmachen wird und durch milliardenschwere Konjunkturprogramme die heimische Wirtschaft stärkt. Die angekündigte Jobinitiative und die Aussicht auf mögliche Strafen für Unternehmen, die außerhalb der Vereinigten Staaten produzieren statt US-Amerikaner auf heimischen Boden in Lohn und Brot zu bringen, hatte die Hoffnung auf Investitionen im Land genährt und damit den Dollar zusätzlich erstarken lassen.

Den Dollar kleinzureden ist gefährlich

Dass die Wettbewerbsfähigkeit der USA angesichts des starken Greenback in Gefahr ist, steht außer Frage. Doch ein schwacher Dollar, wie von Trump gewünscht, könnte sich deutlich belastender auf die US-Wirtschaft auswirken, als die neue Regierung möglicherweise glaubt. Aktuell ist die Kaufkraft der US-Amerikaner im Ausland recht hoch. Eine schwache Währung würde allerdings dazu führen, dass sich US-Staatsbürger - etwa bei Reisen - weniger leisten könnten.

Deutlich größer sind die Folgen allerdings bei US-Unternehmen, die Waren importieren. Ein schwacher Dollar würde ihre Waren verteuern - steigende Rohstoffpreise wären dann die Folge. Dass sich dies auch auf die Spritpreise der Autofahrernation USA niederschlagen und damit auch auf die Realwirtschaft durchschlagen wird, ist wahrscheinlich.

Ein schwacher Dollar nährt darüber hinaus Inflationsgefahren. Schreitet die Geldentwertung schneller und deutlicher voran als erwartet, muss die US-Notenbank Federal Reserve möglicherweise mit ungeplanten Zinsanhebungen in den Markt eingreifen. Das wiederum könnte das US-Wirtschaftswachstum gefährden.

Donald Trump und seine Regierung sollten also genau abwägen, welche Folgen ein schwacher Greenback für die US-Wirtschaft haben könnte. Zumal massive Bewegungen an den Devisenmärkten auch die Entwicklung an den Finanzmärkten deutlich beeinflussen könnten.





