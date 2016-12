Eurokurs erholt sich weiter

Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Nachmittag 1,0577 US-Dollar und damit einen halben Cent mehr als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0541 (Donnerstag: 1,0453) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9487 (0,9567) Euro.

Für etwas Aufregung am Devisenmarkt sorgte ein Kurssprung des Eurokurses in der vergangenen Nacht. Für kurze Zeit schoss die Gemeinschaftswährung auf ein Tageshoch bei 1,0653 Dollar. Der Kurssprung wurde nicht durch entsprechende Nachrichten ausgelöst. Verantwortlich waren laut Marktbeobachtern vielmehr Computerprogramme, die automatisch Eurokäufe ausgelöst hatten. Bei einem sehr geringen Handelsvolumen kam es so zu ungewöhnlich starken Kursbewegungen.

Generell gilt die Zeit zwischen den Jahren als eine Phase, in der es wegen geringer Handelsmengen immer wieder zu stärkeren Kursausschlägen am Devisenmarkt kommen kann. Etwas gestützt wurde der Euro aber auch durch die offenbar anziehende Inflation in der Eurozone . In Spanien ist die Teuerungsrate im Dezember auf 1,4 Prozent gestiegen und erreichte damit den höchsten Stand seit August 2013.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85618 (0,85300) britische Pfund, 123,40 (122,04) japanische Yen und 1,0739 (1,0714) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde in London zuletzt am Vormittag mit 1159,10 Dollar gefixt./jkr/he

