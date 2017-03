Vor EZB-Entscheid: Eurokurs kaum verändert | Nachricht | finanzen.net

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,0543 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,0556 Dollar festgesetzt.

Bis zur Veröffentlichung der EZB-Beschlüsse und der anschließenden Pressekonferenz von Notenbankpräsident Mario Draghi am frühen Nachmittag rechnen Marktbeobachter mit einem vergleichsweise ruhigen Handel. Es stehen keine Konjunkturdaten aus der Eurozone auf dem Programm, die für neue Impulse sorgen könnten.

Die EZB war unter Druck geraten, nachdem die Inflation im Währungsraum zuletzt auf 2,0 Prozent gestiegen war. Die Notenbank hatte die Geldschleusen im Kampf gegen eine zu schwache Inflation weit geöffnet und peilt für die Preisstabilität ein Inflationsziel von knapp zwei Prozent an. Der jüngste Anstieg der Inflation dürfte allerdings nur von kurzer Dauer sein. Experte Dirk Gojny von der National-Bank geht nicht davon aus, dass sich an der Einschätzung der Preisentwicklung durch die Notenbanker grundlegend etwas verändert hat./jkr/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: filmfoto / Shutterstock.com, qvist / Shutterstock.com, Joachim Wendler / Shutterstock.com