Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0617 US-Dollar. Der Preis lag damit etwa auf dem Niveau bevor US-Präsident Donald Trump den Dollar am Vorabend auf Talfahrt geschickt und im Gegenzug kräftige Kursgewinne beim Euro ausgelöst hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,0630 (Mittwoch: 1,0605) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9407 (0,9430) Euro.

Bereits am Morgen hatte beim Euro eine Gegenbewegung eingesetzt, die sich im Tagesverlauf immer weiter verstärkte. Am späten Mittwochabend hatte sich noch ein völlig anderes Bild gezeigt. Nach Äußerungen von US-Präsident Trump in einem Interview mit der Zeitung "Wall Street Journal" war der Dollar zu allen anderen wichtigen Währungen gefallen. Trump hatte die amerikanische Währung als zu stark bezeichnet. Das Kalkül am Devisenmarkt: Wenn der Dollar aus Sicht von Trump zu stark ist, dann könnte er künftig versuchen, ihn zu schwächen.

Die seit dem Morgen laufende Kurserholung des Dollar wurde am Nachmittag außerdem durch besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten gestützt. Der Euro geriet im Gegenzug noch stärker unter Druck. Im April hatte sich die Stimmung der amerikanischen Verbraucher überraschend aufgehellt und die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe war überraschend gesunken.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,84763 (0,84840) britische Pfund, 116,01 (116,22) japanische Yen und 1,0686 (1,0678) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde in London am Nachmittag mit 1284,15 (1274,30) Dollar gefixt. Ein Kilogramm Gold kostete 39 013,00 (38 673,00) Euro./jkr/jsl/he

