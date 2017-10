Allzeithoch! Und jetzt?

Liebe Leser,

kaum ist die Politik ein wenig in den Hintergrund getreten, schon erreicht der DAX ein neues Allzeithoch. Darüber aber lässt sich in aller Regel schlecht streiten, denn nicht nur Charttechniker wissen: Ein Allzeithoch ist ein Allzeithoch ist ein Allzeithoch. Dabei ist eine solche Höchstmarke im Oktober durchaus bemerkenswert. Denn dieser Börsenmonat ist in der Vergangenheit weniger durch historische Hochs als durch historische Crashs aufgefallen. Man kann darin also durchaus ein Zeichen von Stärke sehen – oder eines von überbordender Euphorie. Aus dieser Richtung gibt es durchaus einige Warnsignale, noch aber schmücken die Börsenrekorde nicht die Titelseiten des Boulevards, und auch das ist positiv. Insgesamt also eine ziemlich typische Stimmungslage an solchen Punkten: Zwar wissen die Marktteilnehmer, dass solche Kursrekorde ein Zeichen von Stärke sind, richtig wohl fühlt man sich aber in luftiger Höhe der Indizes meist dennoch nicht. Allzeithochs bei aktiv gemanagten Portfolios sind dagegen anders zu bewerten als bei einem bloßen Aktienindex.