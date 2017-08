Durch den jüngsten Kursprung beim Bitcoin wurde eine neue kurzfristige Spitze der Digitalwährung erreicht. Der Bitcoin reitet aktuell auf einer impulsiven Rallye, laut der Goldman Sachs -Analystin Sheba Jafari sind in den nächsten Handelstagen sogar noch Kurse von 4.827 US-Dollar möglich.

Charttechnik mahnt zur Vorsicht bei Bitcoin

Allerdings erkennt die technische Analystin von Goldman Sachs eine Fünf-Wellen-Sequenz im Bitcoin-Chart. Sollte sich diese Formation bei einem Kurs von 4.827 US-Dollar bestätigen, könnte in der Theorie eine erhebliche Korrekturphase eintreten. In solch einem Szenario könnte der Bitcoin-Kurs auf rund 2.221 US-Dollar fallen. Laut Jafari sind schon auf dem aktuellen Kursniveau Anzeichen einer kurzfristigen Konsolidierung zu erkennen.

Elliot-Wellen

Die Chartanalystin bezieht sich in ihrer Theorie des Fünfwellenprinzips auf den US-Amerikaner Ralph Nelson Elliott. Elliott entwickelte in den späten 1920er Jahren eine Methode zur Vorhersage von Trends an den Finanzmärkten. Diese sogenannten Elliott-Wellen-Theorie analysiert massenpsychologische Marktbewegungen, welche versuchen die zukünftigen Kursentwicklungen eines zugrundeliegenden Basiswertes vorherzusagen. Die Theorie möchte das Verhalten am Markt beschreiben und Aussagen über die zukünftigen Entwicklungen treffen. Im Fall des Bitcoins befinden wir uns, nach der Meinung von Sheba Jafari, aktuell an der fünften Antriebs- oder Motiv-Welle, worauf nun eine Korrekturwelle folgen muss. Jafari sieht den vorzeitigen Peak des Bitcoins dementsprechend bei genau 4.827 US-Dollar.

Bitcoin-Optimisten

Andere Analysten sehen den Bitcoin in den nächsten Jahren bei rund 10.000 US-Dollar. Da sich die Zahl der verfügbaren Bitcoins auf 21 Millionen Stück beschränkt, könnte ein weiter wachsendes Investoreninteresse für schnelle Preissprünge sorgen. Jedoch warnt die Goldman-Analystin davor, die extreme Volatilität der Digital-Währung zu unterschätzen. Dramatische Preisschwankungen von mehreren hundert Dollar oder mehr sind nichts Ungewöhnliches in der Welt der Kryptowährungen.

Bitcoin-Kursziel 50.000 Dollar?

Jedoch lassen sich längst nicht alle Analysten von der technischen Analyse und der Elliott-Wellen-Theorie beeindrucken. So erhöht auch der Gründer von Standpoint Research Ronnie Moas sein Kursziel für die Krypto-Taler. Seiner Meinung nach wird der Bitcoin innerhalb kürzester Zeit die Marke von 7.500 US-Dollar erreichen. Moas geht davon aus, dass in den kommenden Monaten immer mehr Hedge-Fonds und Einzelinvestoren auf die Bitcoin-Kursrakete aufspringen. Seiner Ansicht nach könnte der Bitcoin bis zum Jahr 2027 auf rund 50.000 US-Dollar steigen.

Bitcoin bald ein Teil der regulären Asset Allokation?

Schon allein nach dem Split zwischen Bitcoin und Bitcoin Cash am 1. August stieg der Bitcoinkurs um mehr als 40 Prozent. Demnach wird auch das Interesse der institutionellen Investoren weiter anziehen. Moas rechnet damit, dass Bitcoins schon in naher Zukunft einen Teil vieler Asset Allokation-Modelle ausmachen werden. Anleger könnten vermehrt in digitale Währungen investieren, um eine stabile Alternative zu ihren nationalen Währungen zu haben. Der Standpoint Research-Gründer sieht die Wertentwicklung des Bitcoins weiter positiv und sagt: "Man kann das nicht als normale Situation ansehen. Wir sind in einer Branche, die wahrscheinlich von 140 Milliarde Dollar auf 2 Billionen Dollar wachsen wird und der Bitcoin-Preis wird sich dabei wahrscheinlich mitbewegen."

Der Gesamtmarktwert der 800 verschiedenen Kryptowährungen, welche auf der Plattform CoinMarketCap.com gelistet sind, entspricht aktuell einem Wert von 140 Milliarden US-Dollar. Hierbei entfallen allein auf den Bitcoin rund die Hälfte dieses Wertes. Anfang des Jahres pendelte die Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen noch bei rund 20 Milliarden US-Dollar. Ronnie Moas erwartet, dass in ein paar Jahren zwischen 50 und 100 Millionen Menschen weltweit Kryptowährungen als Zahlungsmittel nutzen werden. Er geht davon aus, dass sich die Krypto-Taler global durchsetzen werden.

Bitcoin-Pessimist

Unterdessen kritisiert Dennis Gartman der Analyst und Herausgeber des "The Gartman Letter" die extremen Marktschwankungen der Kryptowährungen. Die extreme Volatilität hält ihn davon ab, größere Investitionen zu tätigen. Gartman sieht die starken Preisschwankungen als enormes Problem an und meint: "Wie kann man ein Haus kaufen? Wie kann man ein Auto kaufen? Wie kann man einen Starbucks-Kaffee mit Bitcoins bezahlen, wenn der Preis permanent dramatisch schwankt?" Gartman kritisiert, dass die eigentlich endliche Währung des Bitcoins durch immer weitere Preissteigerungen zur unendlichen Währung geworden ist. Um seinen persönlichen Pessimismus bezüglich des Bitcoins noch weiter zu untermauern sagt er: "Wir werden einen Tag erreichen an dem das alles enden wird und es wird sehr schlecht enden."



Pierre Bonnet / Redaktion finanzen.net

