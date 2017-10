Bitcoinkurse & Co. aktuell: So steht es um die Kurse der Digitalwährungen

Der Bitcoin-Kurs ist am Donnerstag geklettert. Am Mittag stieg der Bitcoin-Kurs auf 5.751,19 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 5.745,79 US-Dollar gehandelt worden war.

Daneben erhöhte sich der Bitcoin Cash-Kurs auf 344,65 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 330,39 US-Dollar gelegen hatte.

Währenddessen zeigt sich der Ethereum bei 298,08 Dollar im Plus. Am Vorabend lag der Kurs der Digitalwährung noch bei 297,07 Dollar.

Daneben verbilligt sich der Litecoin-Kurs gegenüber dem Vortag auf 55,89 US-Dollar. Hier standen noch 56,15 Dollar an der Kurstafel.

