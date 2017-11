Bitcoinkurse & Co. aktuell: So steht es um die Kurse der Digitalwährungen

Der Bitcoin-Kurs ist am Sonntag geklettert. Am Mittag stieg der Bitcoin-Kurs auf 6.442,06 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 6.346,46 US-Dollar gehandelt worden war.

Daneben verteuerte sich der Bitcoin Cash-Kurs auf 1.344,10 US-Dollar. Am Vortag war die Kryptowährung noch 1.330,20 US-Dollar wert gewesen.

Zudem verbilligt sich der Ethereum-Kurs auf 303,12 US-Dollar. Am Tag zuvor standen hier noch 313,63 Dollar zu Buche.

Zudem musste der Litecoin-Kurs heute auf 58,85 US-Dollar abgeben. Demgegenüber stand ein Kurs bei 61,68 US-Dollar am Vortag.

