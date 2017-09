Einer der weltweit führenden Bitcoin-Experten sagt den Untergang von Krypto-Währungen voraus

GO

Heute im Fokus

Asiens Börsen uneinheitlich -- JPMorgan sieht General Electric vor trüben Zeiten -- Disney schreckt Anleger mit schwacher Gewinnprognose

Polens Regierungschefin stellt Reparationsforderung an Deutschland in Aussicht. Akzo Nobel kappt Ergebnisprognose. Fed-Mitglied Dudley für schrittweise Zinserhöhungen. Chinas Exportmotor stottert. Japans Wirtschaft legt nicht ganz so stark zu wie zunächst angenommen.