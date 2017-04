Devisen/Angekündigte Neuwahlen in Großbritannien bringen Pfund ins Taumeln

FRANKFURT/LONDON (dpa-AFX) - Die Aussicht auf vorgezogene Neuwahlen in Großbritannien hat an den Finanzmärkten für Verunsicherung gesorgt. Bereits unmittelbar nach der überraschenden Ankündigung einer wichtigen Erklärung durch Premierministerin Theresa May geriet das britische Pfund am Dienstag ins Schlingern und verlor zwischenzeitlich mehr als ein halbes Prozent an Wert. Nachdem May dann Neuwahlen für den 8. Juni angekündigt hatte, kehrte die Währung aber wieder auf ihr Ausgangsniveau zurück.

Zuletzt war ein Pfund wieder 1,2575 US-Dollar wert, nachdem die britische Währung zwischenzeitlich von diesem Niveau aus bis auf 1,2516 Dollar gefallen war. Die Neuwahlen erhöhten die politische Unsicherheit, sagte Neil Wilson, Experte vom Broker ETX Capital. "Im Extremfall könnte dies sogar eine Abkehr vom gesamten Brexit-Prozess auslösen." Die Entspannung beim Pfund nach Mays Erklärung spricht aber dafür, dass dieses Szenario an den Finanzmärkten nicht als wahrscheinlich gilt./tos/jsl/mis