Devisen: Euro bewegt sich wenig

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Montag in einem ruhigen Handel kaum von der Stelle bewegt. Auch zwischen anderen wichtigen Währungspaaren war zum Wochenstart wenig Bewegung festzustellen. Die Gemeinschaftswährung kostete gegen Mittag 1,0580 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,0630 Dollar festgesetzt.

Nennenswerte Impulse blieben im Vormittagshandel aus. Robuste Frühindikatoren bewegten die Märkte nicht. Der vom Beratungsunternehmen Sentix erhobene Konjunkturindex für den Euroraum stieg von hohem Niveau aus weiter an. Zudem konstatierte die Industrieländervereinigung OECD mit ihrem Konjunkturbarometer eine sich beschleunigende Konjunktur in Deutschland.

Im Nachmittagshandel werden keine entscheidenden Wirtschaftsdaten aus den USA erwartet. Am späten Abend nimmt US-Notenbankchefin Janet Yellen an einer öffentlichen Diskussionsrunde teil. Es könnten Äußerungen zur aktuellen Geldpolitik fallen. Zuletzt profitierte der Dollar vom moderaten Straffungskurs der Fed./bgf/jsl