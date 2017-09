Euro fällt im US-Handel wieder unter 1,20 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro ist am Donnerstag im US-Handel wieder unter die Marke von 1,20 US-Dollar gefallen. Rund eine Stunde vor der Schlussglocke an der Wall Street wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,1998 Dollar gehandelt. Nach den geldpolitischen Beschlüssen der Europäischen Zentralbank (EZB) war sie zeitweise bis auf 1,2059 Dollar geklettert. Die EZB hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,1971 (Mittwoch: 1,1931) Dollar festgesetzt.

Während die Leitzinsen unverändert gelassen wurden, äußerte sich EZB-Chef Mario Draghi anschließend auf der Pressekonferenz kritisch zur Aufwertung des Euro in jüngster Zeit. "Mit dem Hinweis, dass die erhöhte Volatilität des Euro in den letzten Wochen die Quelle von Unsicherheit sei, machte Draghi deutlich, dass die EZB vor allem die Wechselkurse im Auge behält und kein Interesse an einer weiteren Aufwertung des Euro hat", sagte Jan Holthusen, Experte bei der DZ Bank./ck/jha/