Devisen: Euro stabil

Der Euro hat sich am Donnerstag nach den kräftigen Kursausschlägen am Vortag stabil gezeigt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1215 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochmittag auf 1,1203 Dollar festgesetzt.

Nach schwachen US-Inflationsdaten war der Euro am Mittwoch mit 1,1295 Dollar zunächst auf den höchsten Wert seit den kräftigen Kursverlusten im Anschluss an die US-Präsidentschaftswahlen geklettert. Nach der erwartungsgemäßen Zinserhöhung der US-Notenbank sackte er aber auf 1,1193 Dollar ab.

US-Notenbankchefin Janet Yellen hielt an ihrem geldpolitischen Straffungskurs fest und warnte davor, die kurzfristig abgeschwächte Inflationsentwicklung überzubewerten. Aus Sicht der Commerzbank spricht dies für eine nur graduelle Stärke des Dollar.

dpa-AFX